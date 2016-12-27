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У каждого времени и народа свой Дед Мороз. Современный геленджикский дедушка — это энергичный, креативный персонаж, который задает тон всему празднику! В пятницу на Центральной площади города главная елка курорта зажгла свои огни для сотен веселящихся гостей.
Здесь каждая смена — это определенный стресс. Поэтому случайных людей тут не бывает. «Это благородная профессия, в которой от наших способностей, знаний, быстроты принятия решений зачастую зависит жизнь людей в нестандартных ситуациях, - говорит спасатель Егор Саласенко. - Спасатели обязаны брать на себя такую ответственность».
Сегодня, 25 декабря, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров. Самолет потерпел крушение в Черном море сразу после взлета. Обломки лайнера найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50−70 метров.
Приветливые улыбки расцветали на лицах суровых с виду мужчин, когда они обменивались крепкими рукопожатиями. В атмосфере общего праздника было что-то особенное, понятное только людям в военной форме, которых многое объединяет. Кадетское, суворовско-нахимовское братство — союз на всю жизнь. И 18 декабря члены этой городской общественной организации в Геленджике с гордостью отметили ее десятилетие.
Пасмурный зимний день. Стоя под зонтом перед входом в школу, вместе с учителями, учениками и гостями школы наблюдаю, как открывают табличку о статусе объекта культурного наследия регионального значения «Школа №1 - первое в городе специально построенное в 1936 г. учебное здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали 18-й и 47-й армий».
В прошлом году свои зимние каникулы на Кубани провели порядка 340 тысяч россиян. Более 40 тысяч из них встречали Новый год в Геленджике. Судя по растущей год от года популярности нашего курорта у летних туристов, в этом праздничном сезоне нашим предприятиям питания и размещения тоже не суждено пустовать. Но готовы ли они к встрече со своими гостями? Чисто визуальный осмотр заставляет в этом усомниться…
Накануне нового года в Латвии завершился Международный конкурс-фестиваль «Рижская симфония». Город-курорт Геленджик на нем представляли солисты детского образцового коллектива вокально-эстрадной студии «До-ми-Ника».
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Самый яркий и запоминающийся праздник, конечно же, Новый год. Геленджичане привыкли встречать его с огоньком в прямом и переносном смысле слова. В новогоднюю ночь в небо то и дело взмывают фейерверки, слышится звук взрываемых петард, в домах переливаются гирлянды и мерцают бенгальские огни. Как сделать веселье безопасным, рассказывает руководитель муниципальной пожарной охраны города-курорта Геленджик Виктор Николаевич Дугин.
С 20 декабря по 15 января Госавтоинспекция Кубани проведет социальную кампанию по защите прав детей-пассажиров.
С начала 2016 года в крае совершено 778 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей авто, находившихся в состоянии опьянения. В авариях погибли 183 человека, получили ранения 958 участников дорожного движения. Накануне новогодних праздников на территории Краснодарского края стартует акция ГИБДД «Бахус».
От беды не застрахована ни одна семья, тем более если несчастье связано с пагубной зависимостью близкого человека. Хватка наркотического пристрастия настолько крепка, что вырваться из нее самостоятельно большинству не под силу. Поэтому наша общая задача - сделать так, чтобы борьба с этой бедой обернулась решительной победой. Об этом шла речь за круглым столом по вопросу освещения в кубанских СМИ темы профилактики наркомании и предотвращения связанной с ней преступности. И каждый из журналистов отнесся к семинару, организованному департаментом информационной политики Краснодарского края, с живым интересом и человеческим участием.
В день памяти апостола Андрея Первозванного епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершил праздничную Божественную литургию в малом храме кафедрального собора города-курорта Геленджик.
Приглашение в сказку всегда звучит интригующе. А ребятам из 1 «А» класса школы № 3 особенно повезло. В день открытия выставки в Геленджикском историко-краеведческом музее они стали участниками яркого новогоднего праздника и совершили экскурсию в прошлое.
С большим успехом выступили на открытом Всероссийском вокально-хореографическом фестивале молодежного творчества “Хрустальная Ника” в Анапе юные таланты геленджикской танцстудии “Улей”.
Не каждому ребёнку удается именно так прославить своё село. А Адербиевка «засветилась» теперь на международной танцевально-музыкальной арене. Несколько дней назад дети, которые занимаются в сельском ДК, приехали из северной столицы.
Море – главная тема в творчестве геленджикских художников от мала до велика. Его можно рисовать бесконечно, ведь оно никогда не бывает одинаковым: меняет оттенки своих настроений от свинцового до бирюзового, играет солнечными бликами или гонит белые барашки волн, то четко вычерчивает линию горизонта, то сливается с небом в единой целое.
Страницы жизни бережно листаяи, Всем коллективом поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем!
Легенды советской эстрады! Солисты и экс-солисты легендарных ВИА: «Поющие сердца», «Голубые гитары», «Верные друзья», «ЛП-70-х» имени Андрианова («золотой состав», исполнители песен «Обручальное кольцо», «До чего ж я невезучий», «Где же ты была», «Прощай» и др.), заслуженный артист России Игорь Офицеров, Юрий Дьяченко, Сергей Моросанов и др. - подарят вам более 2 часов великолепной живой музыки!
Новый развлекательный объект появится на территории Марьиной Рощи. Его строительство близится к завершению.
В минувшую субботу около 13.50 в банном комплексе «Лесная заимка» села Адербиевка произошел пожар. Загорелся 2-этажный деревянный коттедж. Люди были эвакуированы, огонь потушен совместными усилиями трех пожарных подразделений.
9 декабря возбуждено уголовное дело в отношении начальника Геленджикского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю и его заместителя.
Сотрудники отдела исполнения административного законодательства ОМВД Геленджика проводят профилактические мероприятия по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений.
Неделю назад 21-летний житель Ставропольского края вечером встретил прекрасную незнакомку.
Около пяти часов утра в пятницу 9 декабря близ дома №14 по ул.Свердлова вспыхнуло пламя.
Больше 13 лет без документов и работы сумел прожить в Геленджике беглый преступник из Уфы.
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- 01 Январь 2017 - 04 Июль 2016
- Кинотеатр "Радуга"
- Геленджик, Первомайская, 6
- 26 Декабрь 2016 - 05 Январь 2017
- Геленджик
- Дворец культуры
- 05 Январь 2017 - 11 Январь 2017
- Кинотеатр "Буревестник"
- Геленджик, ул. Ленина, 22
Главные новости
Настоящим новогодним сюрпризом для жителей курорта и его гостей стала победа наших талантливых юных геленджичан на чемпионате по танцевальному спорту в городе Шахты Ростовской области.
В Красноармейске Московской области прошел открытый всероссийский турнир по флорболу «Кубок вызова». Флорбол, или хоккей на паркете, - это командный вид спорта, который ровно год назад появился на нашем курорте.
Сегодня, 17 декабря, в 15.00 геленджичанин Василий Лепихин проведет в Екатеринбурге бой за титул чемпиона Евразии по версии WBS против россиянина Марка Чемидова.
В Геленджике начались работы по сносу очередного самостроя. 11-этажное здание по улице Белинского – настоящий «памятник» человеческой беспечности.
В ближайшие полтора-два года в Геленджике появится еще один крупный спортивный объект, отвечающий всем мировым стандартам. Условия строительства открытого плавательного бассейна с длиной дорожек 50 метров обсудили на совещании в администрации муниципального образования.
Неблагоприятные последствия приобретения квартир в самовольных объектах. Сегодня на рассмотрении в судах находится 216 дел по искам администрации муниципального образования о сносе самовольных построек, приостановлении самовольного строительства и освобождении незаконно используемых земельных участков.
Конкурс от «Прибоя»
Конкурс от «Прибоя»! Геленджик славится не только своим гостеприимством и замечательными здравницами, но и людьми труда, создавшими современный облик курорта.
Дорогие школьники и родители! Поздравляем вас с началом нового учебного года. Первые дни осени ознаменовались для вас множеством приятных встреч: с родной школой, одноклассниками и, конечно же, учителями, ставшими за годы учебы близкими людьми. Предлагаем порадовать дорогого вам педагога участием в конкурсе «Мой любимый учитель».
Только в текущем месяце было зарегистрировано 10 вспышек вируса среди домашних животных и на ряде крупных свиноводческих комплексах. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РФ
Они находятся в разных частях планеты. Уфологи говорят, что обнаруженные объекты на Венере напоминают дома из камня. Снимки зон планеты сделаны зондом «Магеллан».
В университетах и колледжах США по всем штатам работают так называемые банки еды, в которых малоимущие студенты могут бесплатно получить продовольствие и продукты личной гигиены. Всего в вузах открыто около 395 бесплатных продуктовых лавок, и все они относятся к благотворительной сети "Альянс банков еды колледжей и университетов