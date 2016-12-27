От беды не застрахована ни одна семья, тем более если несчастье связано с пагубной зависимостью близкого человека. Хватка наркотического пристрастия настолько крепка, что вырваться из нее самостоятельно большинству не под силу. Поэтому наша общая задача - сделать так, чтобы борьба с этой бедой обернулась решительной победой. Об этом шла речь за круглым столом по вопросу освещения в кубанских СМИ темы профилактики наркомании и предотвращения связанной с ней преступности. И каждый из журналистов отнесся к семинару, организованному департаментом информационной политики Краснодарского края, с живым интересом и человеческим участием.