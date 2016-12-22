Под голубыми небесами...

11 декабря по всей планете отмечается как Международный день гор. Северный Кавказ как регион, где горы составляют едва ли не 80% рельефа местности, может с гордостью отмечать этот день особенно торжественно. Бессмертные слова Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор, могут быть только горы», вызывают в душе бурю противоречивых эмоций: радость, грусть, восхищение, воспоминания.

«Что такое горы?» - спросила я у педагога дополнительного образования Центра «Росток» А.А.Похилого. Подумав, он ответил: «Это иной мир. Иная реальность, иная жизнь». В мае-июне этого года Александр Александрович принял участие в краевой экспедиции «К истокам», пройдя сложный маршрут. Впечатлений от экспедиции было много, но особенно запомнилось восхождение на Эльбрус. Кстати, в этом году еще три педагога и два воспитанника центра поднялись на самую высокую горную вершину России и Европы.

Александр Похилой «заболел» горами и старается передать свое отношение к скалолазанию и горам ребятам из объединения «Юные инструкторы туризма». Замечательные дети занимаются у Александра Александровича. С одним из них я хочу вас, уважаемые читатели, познакомить. Это Данила Гусейнов (на фото). Он единственный представитель города-курорта Геленджик, который этим летом преодолел 2 тысячи километров за 57 дней вместе с 21 школьником, принявшим участие в экспедиции «Кубанская кругосветка». Возглавил экспедицию заслуженный путешественник России К.С.Мержоев.

Ребята преодолели долгий путь на велосипедах, лодках, пешком с рюкзаком за плечами. Многое запомнилось, но особенно — восхождение на вершины гор.

- Это были невероятные ощущения, их невозможно описать на листе бумаги. Это были ого-го какие виды! - говорит Данила. - Ради них стоило преодолевать долгие, затяжные подъемы, стремясь достичь намеченной цели. Участники запомнят если не на всю жизнь, то точно очень-очень надолго свежий ветер, слепящее солнце, яркие краски горных цветов и полное ощущение свободы, когда ты стоишь на вершине!

На встрече с участниками экспедиции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал: «Нам нужны активные ребята, которые не ищут оправдания, а идут к намеченной цели. Это та молодежь, которая сделает будущее региона».

Методист детско-юношеского центра «Росток» Е.А.Гончарова