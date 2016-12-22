Приглашаем на урок красоты!

В преддверии новогодних праздников газета «Прибой» решила порадовать прекрасную половину человечества и помочь ей подготовиться к долгой череде корпоративов, дружеских посиделок и других мероприятий.

15 декабря в 14.00 в нашей редакции состоится бесплатный мастер-класс по праздничному макияжу от профессионального визажиста.

Желающих постичь секреты красоты просим заранее связаться с нами по телефону 8 (909) 446 76 82 и оставить свои координаты для обратной связи.

Звоните, приходите и не забудьте прихватить с собой косметичку!