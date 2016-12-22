Япония, подпевай!

У радиослушателей набирает популярность новая песня с говорящим названием «Новогодняя». Ее легкий, позитивный мотив пришелся по вкусу не только нашей публике, но и жителям Прибалтики, США и даже Японии. Все они с удовольствием подпевают ее исполнителю Дмитрию Осипову, который, последние 8 лет живя и работая в Москве, по сей день с гордостью называет себя геленджичанином.

Уроженец Геленджика Дмитрий Осипов успел блеснуть в разных жанрах шоу-бизнеса. На его счету десятки ролей в кино, сериалах, съемки для глянцевых журналов, участие в показах мод. В прошлом году наш талантливый земляк решил попробовать себя еще и в музыкальной сфере. Его первый сингл «Не могу тебя забыть» нашел своего слушателя на нескольких региональных радиостанциях, а также всех цифровых площадках, включая iTunes и Google Play. После такого успешного дебюта Дима решил не останавливаться на достигнутом и продолжил движение в заданном музыкальном направлении. Результат этой работы его поклонники увидели, а точнее услышали, в первый день наступившей зимы. Радостная, добрая песня про Новый год стала для них замечательным подарком к празднику.

Музыку к «Новогодней» написал композитор Александр Сканави (он является автором и предыдущего релиза). Слова сочинила молодая поэтесса из Санкт-Петербурга Захира Шетлер.

- Музыка к этой песне у меня лежала несколько лет, - говорит Дмитрий. - Текст, который написала Захира, моментально лег на музыку. И я понял, что момент, которого я ждал, настал, и сразу помчался в студию. Записывали долго, но я получил незабываемый опыт. Я знаю нотную грамоту и могу много чего сыграть на рояле (годы, отданные музыкальной школе, не прошли даром), но рождение песни - это нечто иное. Муки творчества, работа над интонациями, сомнения на протяжении всего процесса… Но какая эйфория от того, когда тебе нравится то, что получается!

По словам артиста, полностью сменить сферу деятельности и переключиться на музыкальную стезю он пока не планирует, своим главным занятием считая актерство. Сегодня музыка для него - еще один способ самовыразиться, то, что приносит искреннюю радость и удовольствие. Оценить плоды его нового начинания вы можете на любой из доступных цифровых площадок, а также на официальном сайте нашей газеты. Дмитрий будет благодарен вам за любые отзывы и комментарии о его творчестве.

Дмитрий Осипов - Новогодняя (муз. А.Сканави - сл. З.Шетлер)

Полина Сорокина