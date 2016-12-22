Архиерейская служба

В день памяти апостола Андрея Первозванного епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершил праздничную Божественную литургию в малом храме кафедрального собора города-курорта Геленджик.
Владыке сослужили старший священник малого храма кафедрального собора иерей Михаил Саидов, иерей Олег Харитонов, архидиакон Сергей (Пугач), диакон Никита Савин. По окончанию богослужения правящий архиерей обратился к присутствующим со святительским словом. Затем епископ Феогност осмотрел строительную площадку Андреевского кафедрального собора.