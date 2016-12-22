В Дивноморском новый глава

На днях жителям Дивноморского внутригородского округа был официально представлен их новый глава. На эту должность был назначен Владимир Сосов – полковник полиции, кандидат социологических наук. Ранее он более 16 лет занимал руководящую должность в филиале Краснодарского университета МВД Российской Федерации. Имеет ряд государственных наград.

После официального представления активу округа глава курорта Виктор Хрестин провел с Владимиром Сосовым рабочую встречу, на которой обозначил первостепенные задачи и проблемы, которые тому предстоит решать.

«Округ достаточно сложный: много населенных пунктов, пляжных территорий. Что говорить, вопросов много. Уверен, что Владимир Александрович будет целиком и полностью отдаваться работе, и с его приходом Дивноморский сельский округ станет еще лучше», - отметил В.А.Хрестин в своем твиттер-аккаунте.