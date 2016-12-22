Чудо, которое вам по силам

На этой неделе на Кубани стартует ежегодная краевая акция «Елки желаний», организованная благотворительным фондом «Край добра». С ее помощью каждый желающий может примерить на себя роль доброго Дедушки Мороза, исполнив заветную мечту ребенка.

Акция «Елки желаний» в нашем крае проводится уже в шестой раз. В ее рамках тысячи детей ежегодно получают новогодние подарки от совершенно незнакомых людей, а взрослые вновь начинают верить в чудеса. В Геленджике своими мечтами в этом году поделились порядка 340 ребят. Среди них - сироты, инвалиды, несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также малыши, которые встретят праздники на больничной койке.

Открытки с детскими пожеланиями украсят новогоднее дерево в магазине «Мир детства» (ул.Луначарского, 6). Всякий, кто в этом праздничном сезоне хочет поделиться с кем-то теплом своей души, может выбрать одну или даже несколько, приобрести желанный подарок и передать его через волонтеров или лично. Параллельно в рамках акции будет проводиться сбор денежных средств, которые также пойдут на помощь нуждающимся.