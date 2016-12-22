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Поклонитесь святым мощам

Общество
Топографика

С 26 декабря по 1 января в храмах Геленджикского благочиния будут пребывать святыни: икона с частицами мощей священномученика Киприана, мученицы Иустины и ковчега с мощами святого Луки Войно-Ясенецкого

Период пребывания

Храм

26 -27 декабря

Свято-Вознесенский кафедральный собор, г. Геленджик

28-29 декабря

Свято-Преображенский храм, г. Геленджик

30 декабря

Храм святителя Николая Чудотворца, с. Архипо-Осиповка

31 декабря – 01 января до 12.00

Храм прп. Сергия Радонежского, Архиерейское подворье
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