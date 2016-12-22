Поклонитесь святым мощам

С 26 декабря по 1 января в храмах Геленджикского благочиния будут пребывать святыни: икона с частицами мощей священномученика Киприана, мученицы Иустины и ковчега с мощами святого Луки Войно-Ясенецкого
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Период пребывания
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Храм
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26 -27 декабря
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Свято-Вознесенский кафедральный собор, г. Геленджик
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28-29 декабря
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Свято-Преображенский храм, г. Геленджик
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30 декабря
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Храм святителя Николая Чудотворца, с. Архипо-Осиповка
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31 декабря – 01 января до 12.00
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Храм прп. Сергия Радонежского, Архиерейское подворье