Госавтоинспекция Геленджика проконтролирует, предоставляют ли водители преимущество в движении транспортным средствам с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего (красного) цвета и специальным звуковым сигналом. В декабре на территории курорта будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок».

Непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с проблесковыми маячками и звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Практически каждый день работникам скорой помощи приходится сталкиваться с экстренными ситуациями, когда счет идет буквально на секунды, а жизнь человека зависит от времени прибытия бригады на место происшествия или от времени госпитализации пострадавшего. К сожалению, сегодня редкий водитель уступит дорогу скорой помощи... Часто для того, чтобы пробиться сквозь плотный поток автомашин, водители спецмашин вынуждены совершать весьма рискованные маневры между автомобилями, водители которых не спешат уступить дорогу. Безответственность водителей проявляется в том, что многие из водителей не видят в своих действиях ничего предосудительного внепредоставлении преимущества транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками. В итоге такое халатное отношение со стороны водителей может привести к дорожно-транспортным происшествиям.