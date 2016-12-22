8 лет за заказ убийства

Все мы помним июньское резонансное происшествие, когда весь город облетела весть о планировавшемся тройном убийстве в микрорайоне Северном.

Молодая женщина, чей супруг тяжело болел, решила расправиться со свекром, братом супруга и его женой. Причиной этого стали разногласия по праву на недвижимость. Заказчица нашла киллеров, роль которых сыграли сотрудники полиции, пообещав 2 миллиона за исполнение заказа после продажи имущества якобы убитых. Правоохранители инсценировали убийство и показали материалы заказчице. Женщина передала мужчинам в виде аванса 20 тысяч рублей и в этот момент была задержана.

На прошлой неделе состоялся суд. Обвиняемая признала свою вину. Суд приговорил ее к восьми годам колонии строго режима.