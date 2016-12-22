Хоровод новогодних чудес

Ровно за две недели до боя курантов в Геленджике был дан старт череде предновогодних праздников для ребятишек.

На главной городской площади состоялась первая среди множества запланированных шоу-программ. Воспитанники детских садов и ученики геленджикских школ побывали на театрализованном представлении, где ведущим стал Петушок, символ наступающего года. В гости к ребятам приходили и Царь Салтан, и Лиса Алиса, и Кот Базилио. Юные гости кружились в огромном многослойном хороводе, когда появились самые долгожданные персонажи Елки — Дед Мороз и Снегурочка.

Это одно из первых, но далеко не последних общегородских новогодних представлений! Уже в эту пятницу, 23 декабря, в 18.00 на Центральной площади у главной елки курорта состоится концерт с выступлениями творческих коллективов. Вас ждет флешмоб Дедов Морозов и интерактивная программа вокруг елки. Обещаем: будет очень интересно и зажигательно!