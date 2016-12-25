Операция «Бахус»

С начала 2016 года в крае совершено 778 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей авто, находившихся в состоянии опьянения. В авариях погибли 183 человека, получили ранения 958 участников дорожного движения. Накануне новогодних праздников на территории Краснодарского края стартует акция ГИБДД «Бахус».

«Профилактическое мероприятие будет проходить с 16 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Дежурство инспекторы ДПС будут вести в местах, где наиболее вероятно управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения (бары, рестораны, ночные клубы, парки отдыха и т.д.)», - отметили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Кроме того, будут действовать дополнительные передвижные наряды ДПС для исключения возможности у водителя избежать проверки путем изменения маршрута следования в объезд.