Задачей кампании «Не провоцируй на удар — в машине ребенок!» является убеждение взрослых участников дорожного движения не перевозить детей в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств. Ведь малыши не могут повлиять на развитие ситуации на дороге и поэтому становятся самыми незащищенными участниками дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых.

Помните, что перевозка детей до 12 лет должна осуществляться с обязательным использованием специальных поддерживающих устройств. Модель и размеры устройства должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Для перевозки малыша, возраст которого не достиг года, а масса тела не превышает 10 кг, необходимо приобрести специальную горизонтальную автолюльку. Для ребенка до 1,5 лет (вес до 13 кг) приобретается кресло-кокон. Устанавливается против направления движения. Следующую группу кресел составляют те, что предназначены для транспортировки детей в возрасте от 9 месяцев до 4 лет, с массой тела 9 - 18 кг. Их необходимо пристегивать еще и ремнями безопасности самого авто. Дети 6-12 лет (22-36 кг) ездят в автомобиле в автокресле, которое пристегивается ремнями безопасности самого автомобиля.