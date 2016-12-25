Братство, проверенное временем

Приветливые улыбки расцветали на лицах суровых с виду мужчин, когда они обменивались крепкими рукопожатиями. В атмосфере общего праздника было что-то особенное, понятное только людям в военной форме, которых многое объединяет. Кадетское, суворовско-нахимовское братство — союз на всю жизнь. И 18 декабря члены этой городской общественной организации в Геленджике с гордостью отметили ее десятилетие.

Сколько бы ни было лет нынешним членам Геленджикского кадетского братства, все они родом из юности, когда с честью проходили боевую подготовку в военных училищах, обретали верных друзей и страстно мечтали служить своей Родине. Поэтому празднование своего первого «серьезного» юбилея геленджикские кадеты приурочили ко дню открытия суворовских военных училищ.19 декабря 1943 года на праздник святителя Николая Чудотворца первым суворовским военным училищам были вручены боевые знамена и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. Эта дата, по существу, и стала официальным днем их открытия. Этот день известен в истории и другим знаковым событием. 19 декабря 1925 года в Белграде (Сербия) состоялось первое собрание 120 кадетов разных выпусков и корпусов и создана первая ветеранская организация кадетов.

Наши суворовцы считают днем рождения своей организации 19 декабря, потому что в это время в 2006 году состоялось первое организационно-учредительное собрание кадетов Геленджика, инициатором которого выступил член Международной ассоциации «Кадетское братство», суворовец, пастырь, настоятель Свято-Преображенского храма протоиерей Виталий Ковалев. В дальнейшем митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор назначил его духовником Краснодарской краевой общественной организации «Кадетский, суворовско-нахимовский союз» и Кубанского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Работа, которую члены Геленджикского кадетского братства проводят на протяжении десяти лет, очень разноплановая. Это многочисленные мероприятия, направленные на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Встречи и беседы с кадетами не оставляют равнодушными ни одного школьника. Глядя на этих бравых мужчин, некоторые из юношей принимают решение посвятить свою жизнь службе в армии. Бывалые военные нередко посещают воинские части и погранзаставы, где своим примером поднимают боевой дух новобранцев. Особое внимание кадеты уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. Не раз слышавшие свист пуль бойцы, как никто другой, знают цену завоеванной победы.

Геленджикские кадеты принимают активное участие в работе военно-поискового клуба «Подвиг» под руководством А.Г.Шимкива. Информация о находках и служивых людях курорта собрана в созданном ими музее.

По инициативе Геленджикского кадетского братства наши школы обрели имена. Так, средней школе № 4 присвоено имя А.В.Суворова. Во дворе этого учебного заведения установлен бюст полководца, создан «Суворовский уголок», открыт детский суворовский класс, для школы изготовлено знамя. Школа № 2 носит имя адмирала Федора Ушакова. Здесь организованы кадетские классы. Школе №12 присвоено имя Героя Советского Союза маршала Жукова. Стараниями кадетов перед Геленджикским филиалом КубГУ установлен бюст реформатора П.А.Столыпина. В селе Дивноморском членами братства возведен памятник преподобному Сергию Радонежскому к 700-.летию со дня его рождения.

В праздничной обстановке, вспоминая добрые дела, кадеты оживленно общались. С юбилеем членов этой общественной организации поздравил заместитель главы курорта, полковник Ильдар Валиуллин, который вручил благодарственные грамоты кадетам от главы города Виктора Хрестина. Поздравления прозвучали от председателя Кубанского кадетского братства, исполнительного директора Кубанского отделения Военно-исторического общества полковника Сергея Третьякова, адмирала Виктора Федорова, генералов Евгения Лаухина, Владимира Супрунова, Ария Заякина, Алексея Саврулина, Валерия Ушакова, председателя Совета ветеранов полковника Виктора Подройкина. Председатель Геленджикского кадетского братства протоиерей Виталий Ковалев зачитал поздравительные телеграммы от Российского кадетского братства и Международной ассоциации «Кадетское братство».

От ветеранов Великой Отечественной войны кадетов поздравил фронтовик, полковник Борис Апкаров. Добрые слова в адрес геленджикских кадетов сказали начальник городского военного комиссариата подполковник Вадим Андриуца, командир воинской части полковник Владимир Папенко, начальник учебного пограничного центра Новороссийского погранотряда подполковник Олег Романюк и командир НВМБ капитан первого ранга Олег Шастов. Наиболее отличившимся ветеранам кадетского движения были вручены награды и поощрения за духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи и верность своему долгу перед Отчизной.