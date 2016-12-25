Новый год — без огненных хлопот!

Самый яркий и запоминающийся праздник, конечно же, Новый год. Геленджичане привыкли встречать его с огоньком в прямом и переносном смысле слова. В новогоднюю ночь в небо то и дело взмывают фейерверки, слышится звук взрываемых петард, в домах переливаются гирлянды и мерцают бенгальские огни. Как сделать веселье безопасным, рассказывает руководитель муниципальной пожарной охраны города-курорта Геленджик Виктор Николаевич Дугин.

- Виктор Николаевич, увеличивается ли количество пожаров в новогодние праздники? Что становится их причиной?

- Действительно, во время новогодних каникул регистрируется резкий рост числа пожаров. Можно выделить несколько таких горячих пиков. Примерно с 23.00 до часа ночи 1 января пожары провоцирует различная пиротехника. Вернее, не сама пиротехника как таковая, а культура ее использования, которая оставляет желать лучшего.

Под утро, часов в 7-9, имеют место более тяжелые случаи. К сожалению, в это время довольно часто происходят пожары в жилых помещениях. Горят постельные принадлежности, различные электрические обогреватели, чердаки и потолочные перекрытия в домах с печным отоплением. Здесь все просто. После новогодней ночи люди утрачивают бдительность. Их нагревательные приборы активно работают круглые сутки, дымоходы дровяных печей перекаляются - вот и происходит возгорание. Бывает и так: встретил Новый год, прилег, закурил, уснул, сигарета выпала - пожар. Даже не пожар, а так, небольшое выгоревшее пятно на подушке или обивке дивана площадью 20-30 сантиметров... К сожалению, этого достаточно, чтобы Новый год превратился в последний.

Потом обстановка стабилизируется, но, как свидетельствует практика, впереди пожарных ждет 1-2 бани-сауны.

- Куда звонить в случае возгорания?

- Еще раз напомню номера телефонов пожарно-спасательной службы: стационарный - 01, мобильный - 101 или 112. При малейших признаках возгорания или задымления вызывайте пожарных!

- Как безопасно использовать пиротехнику?

- Я дам несколько рекомендаций по использованию пиротехники.

1. Приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или крупных торговых центрах. Крупные партии пиротехнических изделий все-таки проходят достаточно жесткий контроль.

2. Внимательно осмотрите товар. Упаковка не должна иметь следов деформаций, попадания воды. Этикетки должны быть выполнены только типографским способом.

3. Каждое изделие должно иметь аннотацию на русском языке, в которой указывается дата изготовления конкретного экземпляра и его изготовитель.

4. Каждое изделие должно иметь инструкцию по применению и мерам безопасности. Инструкция должна быть на упаковке, а не на отдельном листке.

5. Каждая партия пиротехники должна иметь сертификат соответствия российским стандартам, в том числе сертификат пожарной безопасности.

6. Перед запуском пиротехнического изделия внимательно прочитайте инструкцию по мерам безопасности и руководствуйтесь только ей, а не личным опытом, который может подвести.

Помните: вся пиротехническая продукция предназначена для использования на открытом воздухе, вне помещений. Использовать пиротехнику детям до 14 лет запрещается!

- Что нужно предпринять хозяевам домов и квартир, чтобы уберечь себя от несчастья?

- Правила пожарной безопасности написаны, к сожалению, кровью и слезами людей. Они не содержат чего-то сверхъестественного или невыполнимого. Только опыт многих предыдущих поколений.

В каждом индивидуальном доме или квартире должен быть огнетушитель. Оптимальный объем 5-10 литров, лучше углекислотный.

Сети электроснабжения должны иметь предохранители-размыкатели сети в случае аварийной ситуации, например короткого замыкания.

Мощные потребители, например электронагреватели различных видов, не должны оставаться без присмотра. Вообще, уходя из дома, выключайте электроприборы, не рассчитанные на длительную эксплуатацию.

Наиболее безопасные электронагреватели - масляные.

Дымоходы печей на твердом топливе должны выполняться только из полнотельного кирпича, лучше специального печного, не иметь трещин и расслоений. Запрещается использовать для устройства дымоходов асбестовые и стальные трубы. Нельзя поручать топку печей детям.

Эти правила очень простые, их все знают, но, к сожалению, не всегда выполняют. Просто относитесь к огню уважительно, и он отплатит вам в новогоднюю ночь только теплом и светом. С наступающим Новым годом, земляки! Здоровья и счастья вам!

Е.Александрова.