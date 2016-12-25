Праздник к нам приходит?

В прошлом году свои зимние каникулы на Кубани провели порядка 340 тысяч россиян. Более 40 тысяч из них встречали Новый год в Геленджике. Судя по растущей год от года популярности нашего курорта у летних туристов, в этом праздничном сезоне нашим предприятиям питания и размещения тоже не суждено пустовать. Но готовы ли они к встрече со своими гостями? Чисто визуальный осмотр заставляет в этом усомниться…

Пройдясь только по центру города и глядя по сторонам глазами туриста, мы не увидели того, что можно назвать общим термином «новогоднее настроение». Попытки создать его предприняли многие, однако зачастую складывается ощущение, что сделано это было лишь для проформы. Пара мишуринок, да самая простая китайская гирлянда в витрине - вот и все, на что хватило фантазии львиной доле наших предпринимателей. А то и вообще ничего.

При работе над данной темой автору этих строк вспомнился собственный туристический опыт, полученный в дни посещения одного заграничного курорта во время новогодних праздников. Его улицы буквально пестрили праздничной атрибутикой. Отели, рестораны и магазины соревновались в величине елок и оригинальности оформления интерьеров; в каждом заведении можно было увидеть что-нибудь эдакое. Помнится, в одном из них владельцы подвесили наряженное дерево к потолку, а в другом прямо посреди зала установили съедобный пряничный домик, выполненный в полный человеческий рост. При этом местное население, отмечающее Новый год совсем в другое время и по другим обычаям, едва ли имело представление о происхождении и значении всех упомянутых символов. Но ради туристов, от которых зависит их личное благополучие, они не поленились «заморочиться». Наши же многие предприниматели, живущие, работающие, растящие детей в своем городе, судя по всему, не желают постараться даже для самих себя.

Что хочется сказать в заключение? Безусловно, за последние пару десятилетий Геленджик поднялся на совершенно иной уровень. Природные богатства и созданная людьми инфраструктура позволяют ему конкурировать с популярными заморскими курортами. Но, чтобы смело и уверенно встать с ними в один ряд, ему не хватает буквально пары шагов. И эти шаги должны сделать именно мы, местные жители, предприниматели, работники индустрии гостеприимства. Именно наша улыбка, наше вежливое отношение, наша пара лишних тысяч, затраченная, в частности, на новогодние украшения, могут сыграть в этом деле решающую роль. Некоторые представители бизнеса это понимают - и это не только чувствуется, но и сразу бросается в глаза.

Остальным же необходимо на них равняться (фото ниже).

Я.Свиридова