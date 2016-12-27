РАВНОДУШИЕ ИМ НЕ ЗНАКОМО

Здесь каждая смена — это определенный стресс. Поэтому случайных людей тут не бывает. «Это благородная профессия, в которой от наших способностей, знаний, быстроты принятия решений зачастую зависит жизнь людей в нестандартных ситуациях, - говорит спасатель Егор Саласенко. - Спасатели обязаны брать на себя такую ответственность».

В этот предновогодний день 27 декабря представители одной из самых мужественных и рискованных профессий — сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, наши спасатели - отмечают профессиональный праздник. В преддверии праздника мы встретились с ребятами из муниципальной аварийно-спасательной службы. В 2017 году Геленджикская аварийно-спасательная служба отмечает юбилей: 10 лет своего создания. Со дня основания в нем работают такие спецы, как Алексей Беленко, Александр Шкуро, Никита Зубенко и Арсен Скандель.

- Я стал спасателем еще 12 лет назад. Сначала работал в Госакваспасе, водителем аварийно-спасательной машины, - рассказывает старший смены Арсен Скандель,- затем стал спасателем. Увидел, что в нашу организацию подбираются только такие люди, кто ответственно подходит к своей работе. Мы постоянно повышаем свои знания, навыки, тренируемся. Если погода плохая или нет выезда на вызов, занимаемся, конспектируем, отрабатываем теорию, штудируем учебную литературу, осваиваем новое оборудование или технику.

За эти 10 лет спасателям довелось увидеть многое... Некоторые происшествия снятся им до сих пор. Основное, что запоминается даже таким крепким, тренированным мужчинам, это несчастные случаи с детьми, что воспринимается очень пронзительно. И я прошу ребят рассказать самое острое, произошедшее в уходящем году.

- Была уже ранняя осень, работала третья смена: Павел Чернега, Саша Шкуро, Никита Зубенко, - рассказывает Арсен Иззетович. - В районе пансионата «Кавказ» в море на лодке вышли парень и девушка. Вдруг их суденышко зачерпнуло носом воду и стало тонуть. Девушка совершенно не умела плавать. К счастью, это увидели с берега, кто-то позвонил по номеру 101 (а еще запомните номера 3-45-83, 3-39-40). Благо, ехать было недалеко, и спасатели примчались на место уже через 3 минуты.

В итоге Паша Чернега бросился в воду и поплыл на голоса: было уже очень темно, и он не вполне понимал, куда двигаться. Тем не менее сумел спасти из воды двоих людей.

Этому спасателей учат: быстро сориентироваться на ЧС и принять обдуманное, единственно верное решение. Цель — спасти, сохранить здоровье. Бежишь и делаешь, потому что никто кроме тебя... Уже приезжая на место происшествия, ребята должны четко понимать, кто и чем должен будет заняться. Только так они смогут сэкономить драгоценные секунды для спасения. Еще в дороге дежурную смену спасателей ориентирует оперативный дежурный. Выезжая на ДТП, старший смены распределяет, кто с оборудованием подходит к автомобилю, кто отжимает металл, кто выводит очевидцев в зону безопасности (все работы по деблокации пострадавших проходят с использованием гидравлического инструмента, работающего под высоким давлением, что очень травмоопасно).

Недавно был случай, когда в Марьиной Роще в результате ДТП в машине зажало людей.

Приехав на вызов, спасатели увидели, что «пятнадцатая» буквально обнимает сосну. Меньше всех пострадала пассажирка, а вот водителю и второму пассажиру оторвало ноги. И только благодаря грамотным и умелым действиям наших спасателей пострадавшим удалось спасти жизни, вытащив их из этой груды металлолома.

- Только вернулись на базу, еще даже не успели прийти в себя, а уже через 2-3 часа, примерно около 5 утра, новый вызов — на Михайловском Перевале лобовая авария с участием КАМАЗа и вахты с рабочими, - с содроганием вспоминает о непростых дежурных сутках Арсен. - Пассажиров вытащили через задние стекла. А у водителя ноги зажаты между сиденьем и рулевой колонкой. С помощью специальных гидравлических домкратов извлекли и этого пострадавшего и передали на руки медикам.

И все же спасатели отмечают, что за последние 3 года наблюдается снижение серьезных аварий с пострадавшими. Это говорит о комплексной работе Госавтоинспекции и остальных профилактических службах.

А вот апрельское ДТП, которое чуть было не повлекло настоящую экологическую катастрофу. Произошло это на девятом километре, прямо на повороте к карьеру.

Со стороны с.Возрождение ехал тяжеловоз с мазутом. Водитель прозевал поворот, и грузовик завалился набок. Мало того что он находился в рабочем состоянии, растекся горячий мазут по дороге, так еще и вылилось дизельное топливо. Солярка текла прямо на аккумуляторы. А водитель оказался зажат в кабине. В тот поздний вечер ребята предотвратили экологическую катастрофу, ежесекундно рискуя собственными жизнями.

- Или еще одно серьезное происшествие. Надолго оно нам запомнилось. Было это на трассе к Прасковеевке, - вступает в беседу водитель-спасатель Валерий Пикалов. - Приезжаем мы, стоит специализированная машина пожарной части, а рядом снесенное дорожное ограждение и срезанные верхушки деревьев. Оказалось, что ехала груженная щебнем грузовая машина, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы под откос. В глубоком ерике с ежевикой, колючками, держи-деревом машину даже с дороги не видно. При этом водитель скручен в калачик вокруг рулевой колонки и рычага переключения передач.

Самое тяжелое было выставить упоры, для того чтобы машина не продолжила падение. Несколько лезвий ножей — передняя стойка стекла практически упиралась водителю в почки, грозя вонзиться в тело. Валерий Пикалов, Егор Саласенко, Никита Рожкин, Руслан Сиджах отработали очень оперативно.

Постоянно держат в напряжении дни праздников: Новый год, Первомай, 8 Марта и так далее. «Так было и в этом году на 1 Мая, - рассказывает Павел Козак, - когда вдруг в 2 часа ночи вызов: между Криницей и Беттой падение с высоты. На самом краю крутого вертикального склона остановились две компании парней и девушек. Там и днем-то опасно ходить рядом со склоном. А как стемнело, этот обрыв и вовсе перестал быть заметен. Двое молодых человек и девушка оступились и улетели вниз. После такого падения выжить они не смогли…»

Такая у этих парней работа: быть каждый день на передовой. Постоянно быть в стрессе, сталкиваясь с человеческим горем и страданиями. Но есть и положительные моменты в их нелегкой работе. Это искренняя благодарность родителей за спасенных детей. Спасибо от родственников пациентов, не способных передвигаться самостоятельно, которых спасатели выносят из подъезда на носилках, и так далее.

- Наша работа заключается в чем? В спасении жизней – вот и все. Значит, уже пригодился людям, - просто подытоживает такой сложный разговор Арсен.

Ольга Костромина

На фото Егор Саласенко, Валерий Пикалов, Павел Козак, Арсен Скандель.