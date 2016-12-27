Жаркие Дед-Морозные выходные

У каждого времени и народа свой Дед Мороз. Современный геленджикский дедушка — это энергичный, креативный персонаж, который задает тон всему празднику! В пятницу на Центральной площади города главная елка курорта зажгла свои огни для сотен веселящихся гостей.

Фишкой пятничного предновогоднего вечера — открытия Елки — стало то, что акцент шоу сместился со сцены в «зрительный зал». Молодежь города, клубы по месту жительства Soul Trainе, «Притяжение», Wonderland представили массовое танцевальное шоу. А затем армия Дедов Морозов и их внучек развлекала зрителей. Самые маленькие гости были уверены, что к нам в город пожаловала целая делегация Морозов: в таком количестве тут и там плясали веселые сказочники.

В интерактивных зонах на открытом воздухе проходили игры в гига-кедах, соревновались борцы сумо. Лучшие творческие коллективы Дворца культуры дали театрализованное представление. Люди с удовольствием присоединялись к общему хору и пели под аккомпанемент баяна известные и любимые всеми песни.

В субботу эстафету новогодне-спортивных мероприятий подхватили дошколята. От кинотеатра «Буревестник» колонна маленьких Дедов Морозов в блеске мишуры прокатилась гомонящей волной на самокатах и велосипедах к главной городской елке. В воскресенье марафон сюрпризов приняли Морозы постарше — с площади одновременно стартовали на велосипедах, роликах, самокатах огромной общей колонной 150 человек. Специально для участия в традиционном заезде приехали и спортсмены из Новороссийска, была здесь и велоспортивная команда из Санкт-Петербурга. Самый юный участник, 3-летний геленджичанин, путешествующий в велокресле вместе с мамой, получил подарок от Деда Мороза. По окончании заезда всех ждали горячий чай и ароматные булочки от геленджикского хлебозавода.