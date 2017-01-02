Безопасные «омывайки» и «незамерзайки»

Холода для нашего побережья — явление редкое. Но это не значит, что к ним не стоит готовиться! Накануне праздников репортеры газеты «Прибой» обратились в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с просьбой помочь в выборе правильной стеклоомывающей жидкости.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию и его часто применяют в составе «омываек» и «незамерзаек». Он имеет неприятный резкий «ацетоновый» запах, который трудно перебить даже концентрированными отдушками. Однако этот спирт не токсичен для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового пищевого. При этом дёшев и хорошо очищает стекла. Однако метанол — это сильный яд. Он накапливается в организме и обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 использование метилового спирта запрещено в средствах по уходу за автотранспортом. Под запретом продажа населению средств, содержащих метанол.

Ведется постоянный мониторинг наличия такой продукции на рынке, в случае ее выявления принимаются соответствующие меры по изъятию из оборота, исследованию на наличие метанола.