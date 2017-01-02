А у нас ТРЕЗВЫЙ Новый год!

Ровно в 9 утра в первый день года Центральной площадь курорта уже было многолюдно. Началась подготовка к самому первому и потому очень символичному мероприятию года — спортивному забегу по набережной. Размяться как следует и стряхнуть с себя остатки праздничного застолья активным геленджичанам помог известный российский профессиональный боксер Василий Лепихин, который провел физзарядку.

Зарядившись позитивной энергией, молодежь, дети и взрослые ринулись покорять заданную дистанцию: от ул.Первомайской до Ангулем. У финиша спортсменов ждала специальная комиссия, которая зафиксировала результаты. Были определены 8 победителей. Это первые, вторые и третьи места как среди мужчин, так и среди женщин, а также самые пожилой и молодой участники забега.

По возвращении на площадь всех тех, кому легко дались праздники, состоялось награждение трезвых, что самое важное, быстрых легкоатлетов. Призы в виде тортов и дипломов вручал глава курорта Виктор Хрестин. А 50 лидерам первоянварской гонки достались памятные брелки. На этом сюрпризы не закончились!

Развлекательную программу продолжили участники клуба по месту жительства «Образ». Ребята подготовили для детей «Зимние забавы». Также честной народ веселили Дедушка Мороз (куда же без него в эти праздничные дни?!) и Снегурочка.

За участниками забега бегала Ольга Костромина.