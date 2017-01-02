Перигелий и поток Квадрандиды

По информации Московского планетария, 4 января Земля достигнет минимального расстояния до Солнца, то есть войдет в перигелий. Наше светило окажется от нас всего-то навсего в 147 миллионах километрах. Астрономы подсчитали, что произойдет это событие в 17.17 по московскому времени.

Афелий – состояние, обратное перигелию, когда Земля находится на максимальном удалении от Солнца и составляет 152 млн км, на 5 миллионов километров дальше.

Самый «солнечный» день в году наступит после грандиозного ночного шоу, когда всю свою силу продемонстрирует метеоритный поток Квадрантиды! Плотность потока составит до 120 метеоритов в час. При благоприятных погодных условиях геленджичане также смогут наблюдать это явление.

Однако перигелий – это лишь разминка перед самым грандиозным событием года. 21 августа состоится полное солнечное затмение. мы будем наблюдать его частично, так как полную фазу можно будет увидеть жителям Северной Америки.