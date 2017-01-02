Журналисты из Новороссийска под Новый год предложили устроить... выборы. Читатели голосуют за «Герой года-2016». Выбраны 7 претендентов на звание самого интересного героя уходящего года. Среди них есть и удивительный геленджичанин. Это маленький Илья Маковеев, о котором мы уже не раз писали. Ведь школьник поражает своими шахматными талантами.

В декабре этого года Илюша оставил позади всех своих соперников, став чемпионом мира по шахматам. Победил наш земляк в возрастной категории до 11 лет.

Среди претендентов на звание «Герой года-2016» Илья один ребенок среди взрослых мужчин. Остальные претенденты интересны тем, что доплывали до Геленджика из Новороссийска, спасали семью от преступников, украшали свою маршрутку к праздникам, давали отпор уличным грабителям, погружались на дно Черного моря и даже раскрывали преступление на пожаре.