Газ. Навстречу переменам

К Новому году жители села Текос получили самый желанный, самый долгожданный подарок. В дома по улице Садовой, Ленина и переулку Советскому наконец-то пришло голубое топливо. В общей сложности были газифицированы 32 частных и 6 многоквартирных домов, а также котельная и детский сад.

Торжественный пуск первой очереди газопровода прошел здесь в последние дни декабря.

Участников церемонии, среди которых были представители городской и сельской администраций, депутатского корпуса, бизнеса, общественности, в Текосе встречали со всей торжественностью: музыкой, песнями, праздничным угощением. Право зажечь символический факел было предоставлено главе курорта Виктору Хрестину, главе Архипо-Осиповского округа Демьяну Кузьмину и старосте Татьяне Толстых. Также в этом важном деле им помог юный житель села Данил Локотко.

- Мы несказанно рады тому, что в наше село наконец-то пришел газ, - высказалась от лица собравшихся Татьяна Васильевна. - Большое спасибо нашей администрации, всем, кто так о нас позаботился. Очень надеемся, что данная программа на этом не остановится, и в 2017 году весь Текос будет газифицирован.

Администрацией курорта делается все возможное для того, чтобы эти надежды оправдать. Если первый этап газификации был выполнен за счет средств местного бюджета (общее количество инвестиций, направленных на эти цели, - 16,8 млн рублей), то для осуществления второго и третьего этапов муниципалитет рассчитывает на помощь вышестоящих органов власти - заявка на включение данного объекта в государственную программу «Газификация Краснодарского края» была направлена в 2016 году.

Жители Текоса - не единственные, кто встречал Новый год с голубым топливом. Первый этап газопровода был накануне запущен и в Пшаде. В результате тепло пришло в 160 домовладений - а это почти 25% жилого фонда. По информации управления строительства, дальнейшие работы в данном округе также будут реализовываться в 2017 году при наличии соответствующего финансирования.