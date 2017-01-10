27 тысяч гостей за каникулы

Именно столько туристов принял Большой Геленджик за время новогодних праздников. Если точнее, то с 31 декабря по 8 января в гостях на курорте побывало и отдохнуло 26 793 человека.

Данные учитывают как организованных, так и неорганизованных туристов. Эта цифра на 7,7% превышает показатели прошлого года. Жители края и других регионов посещали наши объекты показа, а также наслаждались прогулками у моря. Многие из приезжих попали в Геленджик, приобретя тур выходного дня. Кроме того, санатории и порядка 40 крупных гостиниц предлагали новогодние туры с развлекательной программой.