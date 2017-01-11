Для тех, кто не нагулялся…

Праздничная неделя благополучно отгремела, но расслабляться рано - впереди Старый Новый год! В Геленджике этот необъяснимый для иностранцев, но почитаемый россиянами праздник встретят массой разнообразных мероприятий.

Первыми его отметят жители Михайловского Перевала. В местном клубе фольклорно-развлекательная программа «Праздничные колядки» начнется 13 января в 12:00. Жителей Кабардинки в тот же день ожидает игровая программа «Зимние забавы». Всех желающих приглашаем в Дом культуры к 16:30. Ну а в Пшаде Новый год по старому стилю отпразднуют танцевально-развлекательной программой «Снежная карусель». Место действия - сельский Дом культуры, время действия - 20:00.

Веселье продолжится и на следующий день. В 12:00 для самых маленьких жителей Кабардинки начнется развлекательно-

игровая программа «И снова Новый год!». В 16:00 эстафету подхватит Архипо-Осиповка: гостей здешнего Дома культуры ждет театрализованная игровая программа «Коляда». В 20:00 праздник придет и на улицу Ленина в Марьиной Роще - в стенах сельского ДК пройдет вечер отдыха «Этот Старый Новый год».

«Новогодний сувенир» - так называется концерт народных коллективов Дворца культуры, искусства и досуга, который 14 января в 15 часов состоится в малом зале. В программе любимые песни, зажигательные танцы и приятные сюрпризы для зрителей.