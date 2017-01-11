Не по долгу службы, а по велению души

Утром 2 января сотрудник полиции Геленджика Илья Попов патрулировал набережную. Было пасмурно и морозно, порывистый ветер усугублял холод. Несмотря на это, и у городской елки, и на детской площадке «Золотая рыбка», и на «Лермонтовке» было многолюдно. Гуляли пары и родители с детьми. Проходя мимо игровой площадки, Илья Николаевич краем глаза заметил что-то синее вдалеке. Любой другой человек просто не обратил бы внимания и прошел дальше. Но «это синее» так не вписывалось в прохладную идиллию послепраздничного утра! Когда Илья подошел поближе, то увидел, что это подросток. На земле без сознания лежала девочка.

И уже начинала коченеть. Не веря своим глазам, полицейский бросился к ребенку, проверил пульс и дыхание, аккуратно похлопал по ледяным щекам. Но девочка не приходила в себя и была настораживающе холодной, поэтому сотрудники полиции приняли решение самим везти ребенка в больницу. Но тут подоспела вызванная минутами ранее скорая. Уже в машине спасенная девушка вернулась к жизни.

Через неделю полицейский наведался в детское отделение горбольницы. Его юная «крестница» тепло встретила майора. Вручая девочке новогодний подарок, Илья Николаевич заметил смущенную улыбку на ее губах. И этот лучик света моментально растворил те страшные воспоминания, когда там, на дорожках сквера, он пытался теплом своих рук не дать ребенку уйти в вечный холод...

Хорошо, что сегодня мы чествуем спасителя и рассказываем вам историю с благополучным финалом. Но впечатление читателя все же придется омрачить. В 10 утра на самой популярной детской площадке было уже многолюдно, да и сквер не пустовал. Как же так получилось, что упавшая без сознания 15-летняя девочка не попала на глаза прохожим?! Ее не заметили или не посчитали нужным замечать? Мы всегда торопимся за иллюзорными ценностями и мечтами, не замечая, что наши невнимательность и равнодушие могут стоить кому-то жизни.

Ольга Костромина

На фото: Майор полиции Илья Николаевич Попов, начальник смены дежурной части ОМВД по г.Геленджику