Рождественский праздник

Тёплым светом наполнил сердца православных верующих праздник Рождества Христова. Возвращаясь из Свято-Никольского храма после всенощного бдения, архипчане любовались пушистой ёлкой, блиставшей с балкона Православного центра. А в небе над селом ярко горела рождественская звезда.

Ранним утром на Божественную литургию спешило множество детей. Юные певчие стояли на клиросе, присоединяя свои голоса к мощному звучанию хора. Тон службе задавало чудесное пение протоиерея Василия и иерея Сергия Плужниковых. Замечательным продолжением праздника стал традиционный Рождественский утренник, подготовленный учащимися центра для детей и юношества при Свято-Никольском храме.

Зал архипо-осиповского Дома культуры был переполнен. Отец Сергий сердечно поздравил и благословил собравшихся.

Открылся занавес. Герой сказки (Илья Викторов) в заснеженном серебристом лесу увидел необычное «зеркало души». Один за другим из него появлялись трусливый Зайчик, хитрая Лиса, жадный Мишка, горделивый Волк, унылый Ослик. Они напомнили Саше о его проступках.

«Ангел верный, помоги! - взмолился мальчик, окружённый зверями. - Я раскаялся, я плачу и благодарю. Я узнал, что зло таилось в глубине души...»

Как всегда, прекрасная рождественская сказка звала всех задуматься о своих недостатках, звала улучшать жизнь, наполнять её добром и красотой...

Спустя несколько минут все участники театральной студии, руководимой О.В.Чеботарёвой, уже выступали в музыкальных коллективах. Народные и классические произведения довольно высокой сложности звучали в исполнении юных архипчан. Соловьиными трелями заливалась флейта Николая Кашафутдинова, зажигательно пела валторна Ильи Викторова, энергично звала вдаль труба Михаила Дорошина. Все они учатся на отделении духовых инструментов (рук. Н.А.Чашкин). Вдохновенно и блестяще играл ансамбль скрипачей (рук.Н.И.Урсу). Трогательно пели 4-8-летние певцы младшего хора (дир. Ю.Р.Подолян). Завершил утренник старший хор «Мечта» (дир. Г.А.Плужникова). Прекрасной кульминацией всего концерта прозвучала песня А.Варламова на стихи М.Лермонтова «Горные вершины», зовущая к сияющей высоте небесной и земной Отчизны.

Яркими звёздочками утренника стали его ведущие Екатерина Лиходедова и 10-летняя Екатерина Шафоростова. Они выразили от всех благодарность администрации Архипо-

Осиповского внутригородского округа и депутату городской думы Д.А.Утка за помощь в проведении концерта.

Всем артистам и музыкантам отец Василий и отец Сергий вручили сладкие подарки, а в фойе Дома культуры памятные призы раздавал Дед Мороз. Конечно, все потом долго делились впечатлениями о чудесном празднике на чаепитии в Православном центре и друг у друга в гостях.

«Какой бы специальностью в будущем ни занимался ребёнок, он должен быть прежде всего хорошим человеком, - отметил протоиерей Василий Плужников. - И благодарение всем, кто, не жалея своего времени, приводит детей в наш духовно-творческий центр!»

Елена Лазуткина