Прими участие в конкурсе «Лучший урок письма-2017»

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» определена «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет». Также Почта России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой». Он ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

В этом году объявлено 11 конкурсных номинаций, среди которых темы, посвященные любви к Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, защите амурского тигра.

Детские письма и рисунки будут приниматься до 15 августа текущего года. С положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте Почты России: https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205