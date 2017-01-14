Патруль борется с «нечистью»!

Каждый город России в большей или меньшей степени затронула проблема наркомании и, так сказать, реклама ее продажи. К сожалению, наш курорт тоже не остался в стороне, ведь в большом потоке туристов кроме добропорядочных гостей есть и немало любителей незаконной наживы. То и дело на стенах домов, автобусных остановках появляются предложения о продаже наркотиков, спайсов с номерами телефонов.

На борьбу с этой бедой вышел десант из членов общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль». Юноши и девушки в ярких красных куртках, вооружённые баллончиками с краской, убирали эту настенную «рекламу». Только в преддверии новогодних праздников патруль очистил и закрасил более 30 подобных надписей.

- Наркомания и алкоголизм, а также различные экстремистские группировки имеют острые социальные последствия: совершаются преступления и аморальные поступки, происходит деградация личности и населения в целом, - говорит руководитель молодежного центра «Пульс» Миржан Дуйсенгалиев. - Именно несовершеннолетние, дети и подростки, быстрее и чаще всего подвержены негативным социальным явлениям современного общества. Мы всячески пытаемся повлиять на молодежь различными мероприятиями, обеспечивая досуговую занятость подрастающего поколения. Список этих мероприятий непомерно длинный, ведь молодежь – это наше будущее. Наша цель - уберечь их от искушающего негатива. Участники «Молодежного патруля» тоже встали на путь профилактики преступлений экстремистской и нарконаправленности.

На счету объединения уже несколько акций, направленных на мониторинг и устранение запрещенных надписей и граффити на улицах нашего города. А цель у нас одна на всех - вырастить здоровое и нравственное поколение россиян, - подчеркнул Миржан.

Если вы, наши читатели, знаете, кто делает подобные надписи, просьба сообщать информацию в полицию по телефону 02 или 102 , а также по номеру 8-86141-52-4-34.

Александр Бочнев. Фото автора