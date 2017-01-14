Достойна почета любая работа

Есть в нашем городе замечательная традиция: отдавать дань общественного признания людям, чьи профессиональные успехи и верность своему делу могут послужить примером для окружающих. На этой неделе перечень самых достойных работников и трудовых коллективов курорта пополнился новыми именами. Их носители - люди разных специальностей, разного возраста, разного положения на карьерной лестнице. И все они, трудясь в совершенно различных сферах деятельности, делают одно общее дело на благо родного Геленджика.

Всего в списке лучших работников, занесенных на Аллею трудовой славы, - 12 фамилий. Среди них - наши сегодняшние герои.

Татьяна Александровна Глушко - обладатель самой мирной, уважаемой во все времена профессии. Она хлебопек. На геленджикском хлебозаводе работает более 17 лет. Руководит производственным подразделением предприятия, непосредственно бригадой хлебобулочного цеха. Дело свое знает отлично. В зоне ее ответственности - и эффективность производства, которую старается постоянно повышать, и качество производимой продукции, и профессиональная подготовка сотрудников. Особая почетная обязанность Татьяны Александровны - подготовка продукции к различным конкурсам и ярмаркам. Она как никто иной знает, как показать «товар лицом», дабы его оценили по достоинству самые взыскательные судьи и самые придирчивые покупатели.

Лидия Николаевна Кельян - одна из тех, чьими старательными руками поддерживается чистота улиц Геленджика и его имидж самого благоустроенного города страны. Ее профессия - дворник, а если официально - уборщик территории городского МУП БХО. Несмотря на то что на вооружении предприятия сегодня имеется более 100 единиц транспорта и самая передовая техника, без простого ручного труда городу не обойтись. В особенности его результаты видны на городской набережной, где и находится участок Л.Н.Кельян.

Свою трудовую деятельность на предприятии Лидия Николаевна начала в 2001 году. За прошедшее время заслужила репутацию ответственного и старательного сотрудника. «Трудолюбива, честна, дисциплинированна», - так отзывается о ней начальство.

Профессиональные заслуги геленджичан измеряются не только трудовым стажем. Прямое тому доказательство - Владимир Хараджиев, главный специалист МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В МФЦ пришел менее 3 лет назад, еще будучи студентом филиала Кубанского госуниверситета. Успешно совмещая работу с учебой, успел получить диплом юриста и стать одним из лучших специалистов не только в городе, но и в крае. Об этом говорит третье почетное место в региональном конкурсе «Лучший универсальный специалист МФЦ» по итогам 2016 года.

Владимир легко находит общий язык с клиентами. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, грамотно применяет их на практике. Парню 26 лет. Вот такая у нас молодежь!