Следствие ведут профессионалы

15 января работники Следственного комитета России отметили свой праздник. В этот день в 2011 году комитет был выведен из состава прокуратуры, став самостоятельным ведомством.

О работе следственного отдела по Геленджику говорят те достижения в службе, которых удалось добиться благодаря кропотливой и умелой работе следователей. Можно смело сказать, что их трудовые показатели год от года улучшаются. Так, в производстве пяти следователей отдела в 2016 году находилось 119 уголовных дел, из которых 77 направлено в суд.

Наиболее приоритетными в работе следствия считаются такие направления, как расследование убийств, изнасилований, тяжких преступлений против несовершеннолетних, должностные и коррупционные преступления. В прошлом году геленджикскими следователями направлено в суд 11 дел по убийствам. Совместно с оперативными сотрудниками удалось предотвратить заказное убийство трех человек из одной семьи, где заказчиком преступления выступила жена одного из потерпевших. Виновная осуждена к 8 годам лишения свободы.

На работе следователей также отражается и специфика нашего района. За 2016 год отделом направлено в суд 3 уголовных дела о некачественном оказании потребителям услуг досуга. Двоим «предпринимателям» предъявлено обвинение в оказании несовершеннолетним опасной услуги катания на аттракционах. Один человек обвиняется следствием в оказании ненадлежащего качества услуги дайвинга. Двое преступников уже осуждены, последнее дело находится на стадии рассмотрения судом.

Невозможно не поздравить настоящих профессионалов с их праздником. Мирного неба, успехов в труде!