Жить по соцнорме — это норма

«Прибой» уже не раз рассказывал о введении с 2017 года соцнормы на электричество. О наступивших переменах мы сможем судить уже в феврале, когда все дружно получим платежные квитанции. Особо разницу в начислении оплаты за свет почувствуют те, кто проживает большой компанией, а прописку по этому адресу имеет лишь один из членов семьи. Для них привычная сумма изменится в большую сторону. Давайте еще раз предметно разберемся в новшестве.

Соцнорма — это некий предел объема, за который мы будем платить по минимальному тарифу. Все киловатты, полученные нами сверх ставки, придется оплачивать по несколько более высоким расценкам. Нововведение нормы экономически обосновано. Ведь ранее для рядовых жителей электричество обходилось дешевле, чем для промышленных предприятий. Но, понятное дело, «их переплаты» все равно оплачивали мы: эти расходы они закладывали в цены на продукцию, воду, тепло.

К слову: нам, жителям Кубани, повезло. Социальная норма, которую мы будем оплачивать по более низким расценкам, установлена самой выгодной по стране: 250 кВт на одиноко проживающего жителя. На второго зарегистрированного жильца добавляется 60 кВт. За каждого следующего члена семьи из числа прописанных к норме прибавят еще по 40 кВт. То есть семья из четырех человек сможет оплачивать по «социальным» (выгодным) расценкам за 390 кВт (250+60+40+40).

При этом на пенсионеров, многодетные семьи, семьи с инвалидами, семьи с детьми на попечении в первый год действие нормы вообще не распространяется, а со второго года уже действует полуторная норма.

На оплате скажутся и ваши жилищные условия, такие как наличие или отсутствие электрической плиты, объектов, потребляющих большое количество электроэнергии (например домашних саун, электроотопительных приборов, теплых полов), а также проживание в сельских местностях и другие факторы. Так, жильцам домов, где установлены электроплиты, норматив определен от 350 кВт/ч в месяц. То же самое касается жителей сельской местности. Таким образом, соцнорма может достигать и восьми тысяч киловатт. Максимальная норма потребления в 8,24 тыс. кВт/час в месяц относится к семье из 5 человек одной из социально незащищенных групп, если их жилье имеет степень износа 70% и не оборудовано электроотопительными приборами.

По расчетам специалистов, разницу в оплате потребленной электроэнергии не увидит более 50% семей края. Для остальных: тем, кто не уложится в соцнорму, превышение потребления сверх социальной нормы составит порядка 20-30%, что приведет к росту платежа не более чем на 100-150 рублей в месяц.

О.Плахутина