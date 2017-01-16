Сказоград. В первый раз в дошкольный класс!

Как и полагается настоящему зимнему чуду, оно поторопилось случиться для 21 геленджикского ребенка в канун Нового года по старому стилю. Пасмурное утро 13 января осветилось в школе № 5 им.А.Мурадяна детскими улыбками: здесь состоялась торжественная церемония открытия дошкольной группы. Специально для шестилеток на территории школы построили детскую площадку с мягким покрытием, уличную игровую беседку с роллетами, а главное - организовали просторную группу со спальными и игровыми местами.

Поздравить «именинников» пришли веселые клоуны Чупа и Чупс, церемонию вела Снегурочка, а затем к малышне пожаловал Дед Мороз в валенках. Сотрудники детского сада «Рябинушка», чьи воспитанники попали в эту группу, испекли для детворы большой пирог. И пришли в школу, чтобы передать своих детей «из рук в руки» заботе воспитателя Ольги Борисовны Сесь и помощника воспитателя Натальи Викторовны Шульминой.

Принимая малышей, директор пятой школы Вера Георгиевна Чернышева призналась: «Забот у нас, бесспорно, прибавится, но это очень приятные заботы, потому как малыши в школе — это дополнительные радостные эмоции. И мы надеемся, что опыт перехода в подготовительную группу поможет детям легче адаптироваться к школьной жизни и избавит от страхов перед неизведанным будущим. Это будет способствовать повышению качества их образования.

Здесь дети успеют привыкнуть к школьному распорядку, познакомятся с будущим первым учителем, сдружатся между собой. Но при этом ничто не нарушит их дневной сон в уютной теплой группе, они получат необходимое малышам полноценное питание, а также полагающийся объем предшкольной подготовки.

Открытие дошкольной группы при школе стало важным событием в жизни города. Появление ее стало возможным благодаря деньгам, выделенным из двух бюджетов: краевого в размере 1,7 млн рублей и муниципального в размере 1,6 млн рублей. Это уже второй подобный опыт: год назад первыми «ласточками» стали юные воспитанники при школе №8. Всего же за последние два года на курорте построено 5(!) детских садов. Ежегодно появляется все больше новых мест в детских садах. Однако и рождаемость увеличивается! Поэтому работа в данном направлении продолжится.

Ольга Костромина

Фото А.Бочнева.