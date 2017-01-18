От формализма до трагедии - один шаг по тонкому льду

В минувший вторник в Тимашевском районе был объявлен день траура. Жители скорбели по подросткам, погибшим на местной реке Кирпили. Трагедия произошла в воскресенье, 15 января. Пятеро мальчишек 13-14 лет по дороге домой решили срезать путь через замерзший водоем. Тонкий лед под ними проломился, и дети оказались в ловушке. Лишь одному из друзей, который по счастливой случайности оказался ближе всех к берегу, удалось выбраться - сейчас он находится в реанимации. Остальных спасти не удалось.

По распоряжению районной администрации родным погибших будет оказана необходимая поддержка в организации похорон. Рассматривается и вопрос о выделении денежной помощи - известно, что мальчики были из неполных семей с тяжелым материальным положением. Как бы то ни было, утерянные жизни уже не вернуть. Но сделать так, чтобы подобное не повторялось в будущем, можно и нужно. О том, какие меры должны быть для этого предприняты, говорилось на заседании комиссии администрации региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее работу возглавил лично губернатор Вениамин Кондратьев. По конференц-связи к обсуждению присоединились главы и ответственные руководители всех кубанских муниципалитетов.

Первый вопрос, на который потребовал ответа губернатор, - что заставило уже немаленьких, вполне разумных детей идти на такой смертельно опасный риск? Как выяснилось, они возвращались из пейнтбольного клуба. Возможно ли, что у данного объекта с местом их проживания попросту нет регулярного транспортного сообщения?

- Может, у ребят не было возможности добраться домой, они и пошли напрямую. Необходимо проверить все муниципалитеты, должно быть пассажирское сообщение между населенным пунктом и местом досуга, даже отдаленным. Понятно, что по закону в данной ситуации никто никому ничего не должен. Но есть закон, а есть реальность, есть простое человеческое неравнодушие, – акцентировал краевой глава.

Второе упущение, которое, по его мнению, необходимо устранить, - недостаточная информированность населения о тех опасностях, которые таят в себе водоемы. Да, есть информационные кампании в СМИ и уроки безопасности в учреждениях образования. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сегодня эти меры усилены, особый упор сделан на разъяснительную работу среди родителей учащихся. Но, как подчеркнул губернатор, одних школьных лекций здесь недостаточно. Ведь далеко не у каждого водоема можно встретить информационный стенд или предупреждающую табличку. А если таковые есть, то это, как правило, выцветший кусок картона, материальный «памятник» чиновничьему формализму.

- Все это - вчерашний день, - считает губернатор. - Нам нужны современные электронные табло, куда в оперативном режиме будет транслироваться самая актуальная информация: температура воздуха и воды, толщина снежного покрова, толщина льда, предупреждения о возможных опасностях. Зная, что лед на реке толщиной в 4-5 см, ни один нормальный человек не станет рисковать. Да, это будет недешево. Но у человеческой жизни нет цены.

Кроме того, по распоряжению краевого главы все расположенные на территории региона водоемы будут взяты под усиленный контроль. Ведь кроме легкомысленных детей, которых к реке привел случай, есть люди, приходящие в такие места целенаправленно. Это рыбаки, моржи, да и просто туристы. Патрулировать места их возможного нахождения и предупреждать людей об опасности - такая задача была поставлена перед ответственными службами, а также членами добровольных народных дружин и казачьих обществ.

Данные краевой властью предписания были незамедлительно взяты на вооружение в Геленджике. Глава курорта Виктор Хрестин поручил ответственным специалистам еще раз проверить подъездные пути к водоемам, проконтролировать наличие предупреждающих знаков, провести тематические беседы со школьниками, информирование населения через средства массовой информации и уличные электронные табло. «Особое внимание предстоящим крещенским купаниям. Все меры приняли, места определили. Еще раз обязательно перепроверим. Хочу и жителей призвать соблюдать элементарные правила поведения на воде. Дай бог, чтобы все прошло без происшествий», - обратился Виктор Александрович к подписчикам своего твиттера.

Полина Сорокина