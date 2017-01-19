Сергей Неверов рассказал о предстоящем съезде «Единой России»

В Москве 21-22 января состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы

Главную оценку «Единой России»» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за «Единую Россию», поддержали и программу Партии. Именно поэтому в первый день Съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы.

«На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами Правительства мы проанализируем, что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата», − рассказал секретарь Генерального совета Сергей Неверов.

Названия площадок будут соответствовать разделам программы Партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

По окончанию работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено Председателю Партии.

В повестке Съезда также избрание руководящих органов Партии – Высшего и Генерального советов, председателя Партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку Съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные, напомнил Сергей Неверов.

«Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким»,−отметилСергей Иванович.

Что же касается Генерального совета (численный состав – 170 человек), то в основу формирования будут предложены те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем Съезде она коснется порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами Госдумы и членами Совета Федерации).

«В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%»,−заявил Сергей Неверов.

Один из принципов формирования Генсовета – представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава секретарей всех уровней в Генеральном совете, пояснил секретарь Генерального совета. Это секретари региональных отделений Партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли реготделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат Партии на выборах в Государственную Думу превысил 54,2%; секретари местных отделений Партии с лучшими результатами, прошедшей избирательной кампании, по региону среди местных отделений и секретари первичных отделений Партии с лучшими результатами на выборах депутатов Госдумы по региону среди первичных отделений, из субъектов, не входящих в первые две категории.

«Также в Генсовет будут предложены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов Партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов»,− сказал Сергей Неверов.

По окончанию Съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и Президиум.