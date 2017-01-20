Ангел добра и надежды

Когда в двери стучится беда, люди бывают растеряны. Нелегко противостоять любому несчастью, а если тяжело заболел ребенок, то ситуация для его близких становится критической. В такие дни особенно сильна вера в чудо и доброго ангела, способного спасти малыша. И он обязательно приходит, потому что работа сотрудников благотворительного фонда «Ангел» направлена на то, чтобы дарить добро и надежду всем, кто нуждается в поддержке.

Прошлый год увенчался для геленджикского благотворительного фонда «Ангел» знаковым событием. Его сотрудники приняли участие в VII съезде некоммерческих организаций России, который проходил в конгресс-холле Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. В мероприятиях приняли участие более полутора тысяч делегатов из 81 региона Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников съезда были представители Беларуси, Узбекистана, Украины, Казахстана, Туркменистана, Армении, Германии, Испании, Дании, Италии, Швеции и других стран.

В течение четырех дней наши земляки принимали участие во множестве мероприятий и выступали партнером концертной программы по случаю вручения премии «Госгрант 2016». Геленджик представлял творческий коллектив глухих и слабослышащих детей, ставший победителем 1-го Всероссийского фестиваля жестовой песни. Их номер «Главная в жизни профессия — быть человеком» покорил зал, затронув важные струнки в сердце каждого зрителя.

По словам директора благотворительного фонда Влады Глушко, многие наши современники руководствуются принципом, что нельзя помочь всем, поэтому не помогают никому. От этой жизненной позиции становится страшно. Поэтому работа сотрудников «Ангела» направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями получали радость, обретали уверенность в завтрашнем дне, смысл жизни и ощущение счастья.

Из Москвы сотрудники фонда привезли дипломы, которыми были награждены по итогам выступления на съезде. Кроме того, «Ангел» выдвинут на получение премии «Госгрант 2017», что позволит существенно расширить территорию добра и помощи.

Елена Сугако