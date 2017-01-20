Сергей Килин: «Патриотизм не должен быть показным»

Что есть патриотизм? Патриот ли тот, кто заботится о своей семье в ущерб закону и нравственности? Почему слово «Родина» мы пишем с большой буквы, а «малая родина» с маленькой? Поиску ответов на такие неоднозначные, совсем недетские вопросы была посвящена встреча, проходившая в геленджикской школе №6 на прошлой неделе. Поводом для их обсуждения стал визит в наш город особого гостя - заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Килина.

Также с молодежным активом курорта встретились зам.главы города Ирина Харольская, депутат краевого ЗСК Анна Беккер, начальник управления по делам молодежи Анна Пименова, председатель молодежного совета Геленджика Анастасия Федорова.

Мероприятие проходило в формате живого диалога. Участники активно задавали вопросы, обменивались мнениями, высказывали свою точку зрения. Многих интересовало личное отношение Сергея Владимировича к названной теме. В ответ гость пояснил, что в его видении патриотизм патриотизму рознь.

- Сегодня многие ваши, да и мои ровесники думают, что, чем больше наклейка с символикой 9 Мая на машине, чем агрессивнее националистский лозунг на майке - тем больше он патриот. На мой взгляд, эти люди сильно заблуждаются. Такой показной патриотизм - лишь внешняя оболочка, за которой ничего не стоит. Настоящего патриота определяют не слова, а поступки.

Говоря о поступках, участники коснулись вопроса негативных проявлений и правонарушений в молодежной среде и того, как с ними бороться. Своим видением поделился присутствовавший в зале тренер военно-патриотического клуба «Рубеж» Александр Волобуев:

- По закону, клубы при молодежных центрах, которые занимаются патриотическим воспитанием, должны работать с молодежью в возрастной категории от 14 лет. Но в 14 лет перевоспитывать их уже поздно - слишком многие к этому возрасту успевают ступить на кривую дорожку. Начинать надо намного раньше, с детского сада. Но делать это официально мы не имеем права!

Зам. министра согласился с актуальностью поднятого вопроса и пообещал помочь геленджикскому «Рубежу» найти выход.

В рамках встречи участники поговорили и о предстоящем Месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который стартует на Кубани 23 января. Планом предстоящих мероприятий поделилась зам. главы курорта Ирина Харольская, курирующая вопросы социального развития. В частности, новым начинанием в этом году должны стать публичные чтения произведений военной литературы.

- Мы хотим, чтобы участие в этом проекте приняло как можно больше людей разного возраста, профессий, социального статуса. Чтобы отрывок из «Василия Теркина» или другой классики жители и гости города могли услышать из уст студента и ветерана, простого детсадовца и главы города.

Завершая встречу, Сергей Килин поблагодарил собравшихся за живое общение, умение думать и выражать свои мысли и пожелал, чтобы предстоящий месячник и вся патриотическая работа в Геленджике были нацелены не на «галочку» в отчете, а на реальный результат.

Полина Сорокина. Фото А.Бочнева