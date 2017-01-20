Такой трактор может приехать и к вам!

Утро понедельника по улице Борисовской было шумным, раздавалось лязганье металла и грохот обрушения кирпичных стен. Ковш колёсного трактора методично разрушал маститый кирпичный забор у домов №19 и 21.

В чём причина столь радикальных мер, мы поинтересовались у судебного пристава-исполнителя Геленджикского городского отдела ФСС России по Краснодарскому краю Светланы Чернецкой:

- По решению суда ещё от 2015 года вынесено требование в отношении собственников домов о самовольно занятых участках муниципальной земли. Теперь путём сноса возведённого капитального ограждения приводим участок в пригодное для его дальнейшего использования состояние. Нарушители неоднократно были уведомлены о решении суда. Подобного самозахвата муниципальной территории по городу происходит достаточно много. В ближайшее время эта участь настигнет и остальных.

Начальник управления муниципального земельного контроля Дмитрий Железняк:

- Подобных судебных производств по искам администрации Геленджика более 40. Намедни уже осуществлялся снос двух гаражных строений в селе Дивноморском на улице Олега Кошевого.