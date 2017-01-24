Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4%

Средства на индексацию заложены в законе о бюджете Пенсионного фонда России, отметил премьер-министр.

Пенсии неработающих пенсионеров увеличатся с 1 февраля на 5,4%. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, который тогда составлял 5,4%», − сказал премьер-министр РФ Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда России. Ожидается потратить около 230 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

«Подготовка к этому ведется, документ я подписал на эту тему», − добавил премьер-министр.

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец подчеркнула, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.

«На основании данных документов Пенсионный фонд России перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности. Это коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в России достигнет 13,620 тысячи рублей. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что властям удалось сохранить покупательную способность страховых пенсий российских пенсионеров.

Пресс-служба «Единой Россия»