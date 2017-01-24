Интернет в помощь медикам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Александром Шипулиным. В ходе встречи была достигнута договоренность о подключении к сети Интернет порядка тысячи медучреждений Кубани.

В Геленджике все три муниципальные медицинские учреждения имеют доступ к Глобальной сети, причем на высокой скорости. Наличие высокоскоростной связи очень важно для работы медиков, так как позволяет врачам оперативно связываться с ведущими специалистами края и получать консультации, что может спасти человеческую жизнь.