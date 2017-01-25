Исполнят песни и частушки «Дивноморские подружки»

Четыре года назад в селе Дивноморском состоялось открытие нового Дворца культуры, где был создан коллектив любителей русской народной песни «Дивноморские подружки». Его появлением мы обязаны Александре Лаврентьевне Пантелеевой, удивительной женщине, бывшей председателем женсовета при администрации Дивноморского округа. Ее инициатива подтолкнула меня, хормейстера-народника, взяться за благое дело и вспомнить профессиональные навыки. В организацию коллектива внесла большую лепту член женсовета Галина Николаевна Гунькина. По велению души и сердца в хор пришли любители народной песни.

В феврале 2012 года начались репетиции в нашем новом Дворце культуры. С теплом и радушием нас приняла его директор Анна Николаевна Куделя. Она определила хоровой класс, отыскала сарафаны, которые мы самостоятельно реставрировали. Так получились добротные сценические костюмы.

С этого началась наша творческая жизнь, освоение азов хорового народного пения, подбор репертуара. Затем были концерты и организованные Александрой Лаврентьевной Пантелеевой вечера. Запомнилась встреча с французской делегацией весной 2012 года.

Позже руководителем Дворца культуры стала Ирина Вячеславовна Мурашова. Она — энергичный человек, культработник по призванию, болеющая душой за творческие коллективы во всех сельских клубах округа. В 2014 году хор успешно сдал программу на присвоение звания «народный».

Выражаем огромную благодарность за участие в дальнейшем становлении коллектива бывшему начальнику управления культуры Екатерине Дмитриевне Курс, заведующей методотделом Нине Алексеевне Прозоровской и, конечно же, нашей Александре Лаврентьевне Пантелеевой. Стало ясно, что хор на правильном пути. Он любим зрителями, которые, слушая русские песни, возвращаются к корням народного творчества, постигают родники исконной мудрости. Это подтверждается отзывами зрителей: «Вечер, проведенный с народным хором «Дивноморские подружки», оказался удивительно хорош. Встреча с песней прошлых лет была прекрасна. Такое хорошее исполнение — с открытой русской душой - запомнится нам навсегда...» (г. Мурманск).

С момента создания наш коллектив выступил с концертами более 200 раз. Хор — дипломант и лауреат I, II, III степеней муниципальных и краевых смотров, конкурсов, фестивалей.

Особенно дорога награда проходившего в Краснодаре VIII международного конкурса «Играй, танцуй и пой», где в номинации «народное пение» мы удостоены звания лауреата II степени, награждены медалью и кубком. Огромное спасибо за высокую оценку нашего творческого мастерства маститым членам жюри, его председателю В.А.Кеворкову. Профессор ереванской консерватории, лауреат международных конкурсов М.И.Овсенян сказала нам: «Спасибо за горение ваших душ, за ваши эмоции и голоса. Желаю долгих творческих лет, много концертов на радость людям».

В нашей программе более 35 народных песен и песен композиторов-народников.

Хочу выразить огромную благодарность концертмейстеру — баянисту Анатолию Ивановичу Бунину и позднее пришедшему Евгению Владимировичу Моисейкину.

В дни новогодних праздников «Дивноморские подружки» выступили перед односельчанами с большой концертной программой «Рождественский разгуляй». Накануне Рождества любители народной песни собрались во Дворце культуры. Это были чудесные моменты доброго общения со зрителями, которые оставили свои восторженные отзывы.

«Спасибо за доставленную радость! Поклон вам низкий до земли за полученное от вашего пения удовольствие, за красивые родные песни, которые трогают душу, за добрые звонкие голоса и мелодичные напевы... Растрогали до глубины души! Т.Верстакова, семья Бакаловых и др».

«Какие голоса! Какая нежность! Какая душа! Милые женщины-подружки, спасибо за концерт и репертуар. Мы оценили красоту ваших поющих сердец. Ваши баянисты — самородки. Долгих лет вашему коллективу, много новых песен, успехов и любящих вас слушателей! Спасибо сердечное! Т.Соколова, г. Ростов-на-Дону».

У нас много планов на предстоящий год. Это концерты к знаменательным датам, участие во всех конкурсах и фестивалях и создание сводного хора Дивноморского округа к открытию нового курортного сезона. Творческих нам успехов!

Г.П.Кавыршина, художественный руководитель и хормейстер народного хора русской народной песни «Дивноморские подружки».