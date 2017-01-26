На курорте пройдет муниципальный конкурс «Квест-игра «Кубань в годы ВОв». Конкурс пройдет в два этапа с 1 по 17 февраля среди учащихся 3-11 классов всех образовательных учреждений курорта.

Детям предстоит ответить на самые разнообразные вопросы. По итогам этого тура будут сформированы команды из детей-победителей, которые 17 февраля встретятся на очном туре на базе школы №8. Ребята пройдут по десяти станциям, получив листы с заданиями-вопросами. Благодаря помощи греческого общества Геленджика победители и призеры отправятся на экскурсию по местам боевой славы.