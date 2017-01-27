Молодым - свое жилье

28,6 млн рублей по распоряжению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева выделено Краснодарскому краю. Эти средства пойдут на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья.

Всего на указанные цели выделяется более 4,2 млрд рублей. Ознакомиться с документами можно на сайте правительства.

Как информирует жителей Кубани текст распоряжения, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предусмотрены субсидии. Например, те из них, кто еще не обзавелся детьми, могут претендовать на предоставление средств на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья. Если супруги уже воспитывают одного или более малышей, они могут рассчитывать на предоставление не менее 35%. Для этого необходимо подходить под ряд обязательных критериев.