Правое дело не устарело

Настоящее театрализованное представление с демонстрацией щедрости и гостеприимства казачества прошлых лет и сегодняшнего дня увидели зрители, пришедшие на открытие выставки «Кубанские казаки — сыны воли и славы!».

Поводом для открытия выставки стал богатый на знатные юбилеи год и начало Месячника оборонно-массовой работы. В 2017 году мы отметим 80-летие образования Краснодарского края, 225 лет с момента высадки казаков в Тамани. Выставка рассказывает об истории казачества, быте наших предков, о ратных подвигах славных героев.

Экскурсию по выставке провел ее создатель Михаил Иванович Алексей, рассказавший, что подобная экспозиция, организованная историко-краеведческим музеем, является первой на Черноморском побережье. Немалым количеством предметов казачьего быта располагает фонд музея, свои реликвии предоставили и казаки. Это черкесска первого геленджикского атамана Юрия Соловьева, одежда казаков времен первой высадки на Таманскую землю, оружие. Представлена боевая шашка, в свое время обнаруженная при раскопках военно-патриотическим клубом «Поиск». Все это и многое другое можно будет увидеть в музее в течение пяти месяцев.

Участниками мероприятия стали начальник штаба Черноморского казачьего округа В.Ростовецкий, атаман Геленджикского районного казачьего общества К.Зырянов, войсковой священник отец Владимир, кадеты Новороссийского кадетского корпуса, ученики казачьего класса школы №8 и воспитанники одного из детских садов.

Виктор Ростовецкий подчеркнул значение выставки для подрастающей молодежи: «Ежегодно в Геленджике отдыхает свыше 4 млн человек, и, если хотя бы малая часть из них побывает в городском музее и ознакомится с экспонатами, узнает интересные моменты нашей истории от экскурсовода, они повезут эти знания и частичку истории кубанского казачества в отдаленные города нашей огромной страны».

Конечно, в первую очередь, задача музейщиков и казаков, которые помогали в подготовке экспозиции, состояла в том, чтобы донести самые главные, поворотные вехи в истории родного края его современным жителям: взрослым и детям Геленджика.

- Мы и ранее изучали вопрос высадки и расселения казаков на этих землях, - говорят кадеты из Новороссийска, - но именно здесь ярко прочувствовали, как крепко люди верили в свое правое дело, как много им пришлось работать для лучшей жизни, да и в обычных повседневных делах. Рассказ о казаках настолько достоверный, что мы узнали в них своих дальних родственников, поняли, что мы с ними — единомышленники.

Ольга Костромина