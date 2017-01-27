Встречаем год Петуха

Сегодня ночью геленджичане могут еще раз встретить Новый год!

Конечно, если не уснут до его наступления! Ведь ровно в 3 часа 6 минут по Китайскому календарю один год уступит время другому. Свой пост по праву займет Петух. И не простой, а Красный и Огненный.

Интересно, что традицию китайцев с удовольствием перенимают все большее число стран. Жаль, что нельзя перенять и длительное празднование, ведь жители Поднебесной отмечают свой Новый год в течение 15 дней!

Многие удивятся, но основное блюдо на праздничном столе китайцев — это... пельмени. Они имеют другую форму: не «ушко», а квадрат. А если точнее — то форма напоминает празднующим форму золотого слитка. Символ достатка чуть ли не с первых минут начавшегося года должен принести китайцам достаток и удачу во всех ее проявлениях.

Итак, вновь поздравляем всех с Новым годом! Теперь уже не со «старым-новым», а с китайским!