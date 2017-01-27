Оплатите за проезд

Ранее на страницах нашей газеты обсуждалось решение об оплате некоторых автодорог в Краснодарском крае. В частности, строительство платной дороги от села Черниговского до поселка Дагомыс. Как полагают специалисты, трасса позволит разгрузить единственную действующую на Черноморском побережье автодорогу. Предполагается, что она пойдет в обход особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Общая протяженность альтернативной автомагистрали составит более 115 километров. Приблизительная стоимость альтернативной для федеральной трассы М-4 «Дон» дороги - почти 55 млрд рублей.

В настоящее время утверждена стоимость проезда по платным участкам. Максимальный размер платы утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Для легковых автомобилей высотой не более 2 метров верхняя планка цены за один километр дороги определена в 3 рубля. Если на трассе есть искусственные дорожные сооружения — стоимость максимально дойдет до 21 рубля.

Водителям грузовых транспортных средств, в том числе и с прицепами, придется выложить в 3 раза больше: от 9,5 до 66,5 рублей в зависимости от типа автодороги.

Если дорога была построена или реконструирована по концессионным соглашениям, проезд выйдет в копеечку: водителям легковушек — 12 рублей за 1 километр по региональной трассе, если на участке есть мосты и искусственные сооружения — то 84 рубля за км. Для грузовых с тремя осями стоимость может достигать 269 рублей. Рассчитывать плату будет владелец платной дороги или участка трассы.