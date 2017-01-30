Дружба мишки и мартышки

Вольеры подружек стоят рядом. Анфиса живет вместе с родителями, она здесь родилась 8 месяцев назад. А Нюша, которой приблизительно тоже около 7 месяцев, появилась среди других животных после нелегкой работы с фотографом на набережной. Замученного зноем и неумеренным общением с людьми медвежонка, к счастью, изъяли и перевезли в более комфортные и спокойные условия парка. Как нам пояснили его сотрудники, гималайские медведи более доброжелательные и ручные, в большей степени вегетарианцы по сравнению со своими бурыми собратьями.

Пока обезьянка была маленькой, она никуда не отходила от мамы. Но с возрастом здоровое любопытство победило. И мартышка, просачиваясь сквозь прутья вольера, выскакивает на прогулки. А дружба с медвежонком началась с... кражи. Плутовка проникла к Нюше и утащила у нее любимую игрушку. Фокус ей понравился, визиты участились. Родителям она приносила то украденную морковку, то еще какую вкуснятину.

Медвежонок благосклонно отнесся к периодически выскакивающей откуда-то кривляке. Та была не прочь принять участие в играх Нюши со своей «человеческой мамой» - работницей парка Ириной. Добрая топтыжка не повышает голос на женщину, очень рада ее визитам, голосом и движениями лапы просит ее зайти за решетку. И начинается веселье! Нюша катается перед Ириной по полу, подставляя толстое пузико, садится ей на ноги, обнимает. Анфиска активно завидует и скачет рядом, наскакивая на играющих. Еще одним увлечением подруг стал огромный плюшевый медведь, подаренный для компании Нюше. В планах Максима Сахарного, руководителя парка, - устроить для девчонок удобный вольер на двоих. При нашей встрече он рассказал и просил предупредить читателей, насколько обманчива мартышкина внешность. Приматы располагают к себе людей, и те, бывает, залезают к ним в клетки. Тут уж ничто не сможет остановить озорников от жестоких шуточек: серьезных укусов, щипков, нападений. Поэтому, если вы даже решитесь последовать примеру дружбы мишки и мартышки, ни в коем случае не перелезайте через ограждение.

О.Плахутина