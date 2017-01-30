Как сэкономить на коммуналке

Умная техника может помочь гражданам существенно сократить расходы на коммунальные услуги. В настоящее время уже несколько многоквартирных домов в Геленджике установили у себя автоматические узлы регулирования систем теплоснабжения, позволяющие корректировать подачу тепла в квартиры в зависимости от температуры окружающего воздуха. Существенную выгоду жильцы ощутили уже в первый же месяц работы автоматики.

Итак, технический прогресс идет на помощь людям. Только вот не все пока верят в его могущество. Но те, кто рискнул и поверил, сейчас об этом ничуть не жалеют. Дом № 38 по переулку Восточному. Здесь одними из первых решили опробовать новую систему автоматического регулирования отопления с погодозависимой коррекцией. Причем убедить людей в правильности этого шага руководству управляющей компании вместе с управлением ЖКХ города-курорта стоило больших трудов.

- Довольно сложно было уговорить людей. Мы совместно с городским управлением ЖКХ проводили сходы граждан, - говорит директор управляющей компании «Высота» Юрий Окунев. - В этих сходах принимали участие представители предприятия «Геленджиктеплоэнерго», которые подтвердили, что регулятор позволит сэкономить как минимум 35 – 40 % затрачиваемых средств на отопление. Сейчас мы продолжаем сходы, на которых убеждаем, что для экономии этого ресурса просто необходимо ставить автоматические узлы погодного регулирования.

То, что новая система весьма выгодна для людей, сразу поняли в администрации муниципального образования. И теперь эту информацию здесь также всячески стараются донести до населения.

- Вот смотрите, если мы возьмем один отапливаемый квадратный метр в тех домах, где регуляторы установлены, - рассказывает заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Сергей Цветков, - то его цена колеблется от 28 до 55 рублей. А там, где их нет, стоимость находится в пределах от 56 до 93 рублей. То есть практически вполовину дороже.

Чтобы не быть голословными, обратимся к данным, предоставленным нам управлением ЖКХ. В том же доме № 38 по пер. Восточному хозяева квартиры № 10 до установки регулятора платили за тепло 3 304 рубля, после установки – 2 387 рублей, экономия в данном случае составила 28 %. В 42-й квартире, где площадь больше, сэкономили 30 % семейного бюджета.

В декабре прошлого года такой же регулятор установили в складчину жильцы дома № 37 по ул. Островского. Дом моложе своего предшественника по пер. Восточному, квартиры тут большей площади, и, соответственно, процент экономии также выше. Жильцы смогли сократить свои расходы более чем вполовину, и это только за отопление. Вместе с затратами на горячую воду этот процент еще больше.

- Горячая вода стала очень дорогой, - говорит Евгения Гулагина, проживающая в данном многоквартирнике, - и мы решили на совете дома поставить все же узел автоматического регулирования, который сразу дал нам 60 % экономии. То есть за теплоэнергию до установки мы платили 451 рубль (это я говорю за свою квартиру), после – 157 рублей.

Касаясь непосредственно механики, отметим, что принцип действия прибора довольно прост. Контроллер программируется на параметры температуры системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Потеплело на улице – контроллер ограничивает в автоматическом режиме подачу тепла, при похолодании происходит обратный процесс. Температурные границы, при которых контроллер будет включаться и отключаться, жильцы определяют сами.

- Граждане своим большинством вправе выбрать, как им поступить, - продолжает Сергей Цветков, - они могут по-своему настроить систему регулирования. Если, допустим, на улице будет пять градусов тепла, то в системе теплоноситель будет циркулировать с температурой в 40 градусов. И получается, что либо жильцы экономят, либо живут без регулятора, в очень теплых условиях, но платят за это намного больше. Потому что на каждом доме сейчас установлен счетчик, который считает все гигакалории, потраченные именно на этот дом.

Установить контроллер несложно. Общая стоимость узла регулирования в зависимости от сложности монтажных работ вирьируется примерно от 150 до 170 тысяч рублей. Если раскидать эту сумму на весь многоквартирный дом, получается не так уж дорого, тем более что сумма эта при таких процентах экономии окупится довольно быстро. Несложна и сама установка системы.

- Мы обратились в «Геленджиктеплоэнерго», они откликнулись, - подтверждает сказанное Евгения Гулагина. - Полностью установка терморегуляторов обошлась нам в 157 тысяч рублей для всего дома.

Добавим, что по вопросу установки узла регулирования жильцы многоквартирных домов могут также обращаться в управляющую компанию, на балансе которой находится их дом, либо в управление ЖКХ городской администрации, где подскажут организацию, занимающуюся данными работами.

А.Гуськов