Вениамин Кондратьев: «Море - центр притяжения»

Татьянин день студенты Кубанского государственного университета провели с, пожалуй, самым главным в регионе выпускником этого вуза – губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Формат данного мероприятия перерос из поздравительной речи в пресс-конференцию, в ходе которой студенты смогли услышать от первого лица ответы на вопросы по разнообразным темам, связанным с развитием нашего края.

Беседа получилась действительно насыщенной, однако в общей массе вопросов можно было выделить две тенденции. Первая: человек, управляющий таким многогранным и прекрасным регионом, действительно с большим вниманием, а главное - искренней любовью подходит к решению любых проблем. Без промедления передает дело любой важности на рассмотрение своим подчиненным, будь то вопрос, касающийся практики отдельного студента, или инициатива предпринимателя построить новое предприятие в крае. Вторая: любой вопрос студента типа: «Как решить эту проблему?» в своем ответе содержал тезис, которого придерживается губернатор в любом деле. «Для того чтобы решить проблему, нужно попытаться начать решать ее своими силами: кто-то так и останется на обочине дороги, ведь лишь волевые и упорные смогут проехать по ней. Побеждать или побеждать».

Курорты Краснодарского края на обочине точно не стоят: за прошлый год побережье Черного и Азовского морей посетили более 16 млн человек. Однако губернатор не мог не отметить, что, для того чтобы соперничать с заграницей наравне, необходимо в корне изменить сам подход к развитию данного сектора экономики. «Три-четыре месяца сезона – это не тот бизнес, который может принести хороший дивиденд. Необходимо развивать такие отрасли, как бальнеолечение, проводить минералопроводы и стремиться к созданию круглогодичных курортов». Подход к более точечной, но не менее важной сфере обслуживания, по словам краевого главы, также должен приобрести новое лицо: «Официанты приходят на сезон, и за три месяца могут научиться только тому, как держать поднос. О каком сервисе может быть речь? Это работа с колес».

Большое внимание было уделено и обсуждению проблем, которые диктует наступивший Год экологии. Планы администрации дальновидны: в ближайшие 5 лет по всему краю начнет реализовываться программа по охране экологического состояния водоемов. Она поможет очистить и наше морское побережье от загрязнений, сделав его более привлекательным для туристов и комфортным для местных жителей.

На встрече с губернатором было затронуто много проблемных моментов, связанных с Черноморским побережьем. Но лично мне, жительнице Геленджика, было интересно узнать у Вениамина Ивановича, что ему больше всего нравится в моем городе, который он неоднократно посещал не только по официальным делам, но и вместе со своей семьей. «Сложно сказать, какое место в Геленджике красивее – он весь красивый и становится лучше и лучше. Мне и моей семье, особенно детям, конечно, нравится набережная. Это визитная карточка Геленджика, и похвастаться такой набережной не может ни один курорт края и, наверное, даже мира. Это та изюминка, которая заставляет гостей курорта возвращаться туда вновь и вновь».

Лиза Таирова, внештатный корреспондент газеты «Прибой»

Фото В.Карнауха