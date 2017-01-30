Таксобизнес выводят из тени

Остановив машину, которую владелец эксплуатировал в качестве такси, полицейские узнали, что пассажирские перевозки осуществляются без лицензии. В первом случае транспортное средство изъяли, во втором на автомобиль был наложен административный арест.

В отношении обоих местных жителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание для правонарушителей в виде штрафа. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Геленджику проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере потребительского рынка.